مستشار حميدتي لـ "إرم نيوز": نمتلك أدلة دامغة على تسليح إيران لجيش البرهان

قال مستشار قوات الدعم السريع القانوني محمد المختار لـ "إرم نيوز" إنّ "الدعم الإيراني لمجموعة الإخوان المسلمين الذين يسيطرون على الجيش السوداني واضح، وقد أسقطنا عددًا من مسيّرات مهاجر6، وفي حوزتنا مخلّفاتها".

وأضاف المختار، أن لدى قوات الدعم السريع "معلومات أنّ باخرة إيرانية محمّلة بالذخائر والمسيّرات رست في ميناء بورتسودان، وزوَّدت النظام وجيش البرهان بالأسلحة والذخائر والمسيّرات، مضيفًا: "كذلك لدينا ما يثبت أنّ إيران تورّطت في الحرب السودانية وهي تسعى إلى إطالة أمد الحرب في البلاد".

وأشار المختار إلى أن الدور الإيراني في زعزعة أمن البحر الأحمر واضح من خلال دعمه ميليشيا الحوثي، لا سيما فيما يتعلق بعرقلة الملاحة، وبالتالي فالدور الإيراني يمكن أن يهدد الأمن الإقليمي في المنطقة.

ودعا المختار "الشركاء الإقليميين والدوليين إلى محاسبة إيران ومنعها من عدم دعم الجيش تجنّبًا لإطالة أمد الحرب ومعاناة الشعب السوداني".

وبشأن استجابة قوات الدعم السريع لمبادرات التفاوض لوقف الحرب قال المختار: "من ناحيتنا، استجبنا إلى كلّ المبادرات التي طرحت، سواء لمبادرات المجتمع الإقليمي والدولي، أو بعض النداءات الدولية، وعلى مجموعة الإخوان التي تسيطر على الجيش الاستجابة لنداءات المجتمع الدولي".