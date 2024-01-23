نتنياهو يصف مقتل 21 من الجيش بـ"الكارثة"

جاء ذلك بعد أن استيقظ الإسرائيليون، صباح اليوم الثلاثاء، على وقع كارثة هي الأعنف منذ بدء حملة "السيوف الحديدية" على قطاع غزة، مع إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل 24 من جنوده وسط قطاع غزة في هجومين منفصلين.

وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء القتلى الإسرائيليين تباعًا، إذ تردد في البداية أن 10 جنود قُتلوا في واقعتين منفصلتين، حيث تعرضت القوات لإطلاق قذيفة RPG من جانب عناصر حركة حماس، في الهجوم الأول، ولصاروخ مضاد للدبابات في الهجوم الثاني، قبل أن يعلن الجيش بعدها أن عدد قتلاه ارتفع إلى 24 جنديًّا.

يشار إلى أن 556 جنديًّا إسرائيليًّا قُتلوا منذ يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي سواء خلال هجوم حماس أو خلال العمليات العسكرية البرية داخل قطاع غزة أو عند الحدود اللبنانية، وقُتل 221 منهم في غزة، منذ بداية العمليات البرية فقط في الـ27 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.