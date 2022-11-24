إعادة جثة إسرائيلي قتل في الضفة الغربية

أعاد الفلسطينيون جثة إسرائيلي قتل يوم الثلاثاء، في حادث سير في جنين بالضفة الغربية المحتلة إلى عائلته ليلة الخميس، بعدما "أخِذت" من مستشفى في جنين، على ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وأكد الجيش في بيان أنه "إثر جهود قوات الأمن وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، نقلت جثة إسرائيلي قضى الثلاثاء، في حادث مروري في جنين إلى عائلته في إسرائيل".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد توعَّد أمس الأربعاء بأن "الخاطفين سيدفعون ثمنًا باهظًا" إذا لم يعيدوا جثة الفتى.