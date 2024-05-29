"دولة تقتل الأطفال".. قرار أممي وشيك بضم إسرائيل إلى "قائمة العار"

كشف تقرير عبري أن تل أبيب تترقب بقلق قرارا أمميا وشيكا قد يعلنها دولة مؤذية وقاتلة للأطفال، وفق تقييم مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي.

وذكرت القناة الـ 13 العبرية أن إسرائيل تستعد لقرار وشيك من الأمم المتحدة يُعلنها فيه "دولة تقتل الأطفال" ويصنفها ضمن ما يُعرف إعلاميا بـ"قائمة العار".

وأوضحت القناة التلفزيونية الخاصة في تقرير لها أن "سلسلة نقاشات تجري في إسرائيل حاليًا تمهيدا لقرار دراماتيكي خلال أيام، يحسم ما إذا كانت إسرائيل ستدخل أم لا القائمة السوداء للأمم المتحدة للدول التي تقتل الأطفال" وفق تعبيرها.

وتشير القناة بذلك إلى القائمة السنوية المتعارف عليها في وسائل الإعلام باسم "قائمة العار"، التي تضمّ الأطراف المشاركة في نزاعات مسلحة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال.

وأضافت أنه "وفق التقييم المتبلور في النقاشات، التي جرت داخل مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي، فإن الأمم المتحدة ستعلن ولأول مرة بالفعل أن الجيش الإسرائيلي هو منظمة تؤذي وتقتل الأطفال".