خبراء لـ"إرم نيوز": الحرب تترك آثارًا مدمرة على أطفال غزة

تحذيرات دولية

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن "طفلاً يقتل في المتوسط كل 10 دقائق في قطاع غزة"، مؤكدًا أنه لا يوجد مكان آمن ولا أحد آمن بالقطاع.

كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، أمس الجمعة، من أن "حياة مليون طفل في القطاع باتت معلقة بخيط رفيع مع انهيار خدمات صحة الأطفال بجميع أنحاء القطاع تقريبًا".

وأكدت المنظمة الأممية، أن "الانهيار شبه الكامل والهجمات على الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء القطاع، لاسيما المناطق الشمالية، تهدد حياة كل طفل".

وبينت أنه "خلال الساعات الماضية توقفت الرعاية الطبية في مستشفى الرنتيسي والنصر للأطفال، ولم يكن هناك سوى مولد صغير يزود وحدات العناية المركزة والعناية المركزة لحديثي الولادة بالطاقة.

آثار مدمرة

وفي السياق، قال الأخصائي النفسي، أشرف زقوت، إن "آثار الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة ستكون كارثية للغاية خاصة على شريحة الأطفال".

وأوضح زقوت، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "الأمر هذه المرة مختلف بسبب القوة التدميرية للجيش الإسرائيلي"، لافتًا إلى أن التأثيرات النفسية للحرب ستكون مختلفة من طفل لآخر بحسب البناء النفسي.

وأشار زقوت، إلى أن "أكثر الأمور التي يعاني منها الأطفال خلال الحرب هي اضطرابات الهلع، وذلك بسبب أصوات الطائرات والقصف الإسرائيلي المتواصل للقطاع".

وبين أن "بعض الأطفال سيعانون أيضًا من الصدمات النفسية العنيفة، وسيخلقون داخلهم حوارًا نفسيًا صعبًا للغاية أساسه عدم الشعور بالأمان، خاصة في حال استشهاد أحد أفراد العائلة أو إنقاذ الطفل من تحت الأنقاض".