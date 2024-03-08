بريطانيا تعمل مع أمريكا لإنشاء ممر بحري للمساعدات إلى غزة

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الجمعة، إن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة لفتح ممر بحري لتوصيل المساعدات مباشرة إلى غزة.

وتابع على وسائل التواصل الاجتماعي وفقا لوكالة "رويترز"، "نواصل حث إسرائيل على السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة باعتبارها أسرع وسيلة لتوصيل المساعدات إلى من يحتاجون إليها".