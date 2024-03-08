بريطانيا تعمل مع أمريكا لإنشاء ممر بحري للمساعدات إلى غزة
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الجمعة، إن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة لفتح ممر بحري لتوصيل المساعدات مباشرة إلى غزة.
وتابع على وسائل التواصل الاجتماعي وفقا لوكالة "رويترز"، "نواصل حث إسرائيل على السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة باعتبارها أسرع وسيلة لتوصيل المساعدات إلى من يحتاجون إليها".
وفي وقت سابق أعلنت المتحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنها ستسافر إلى قبرص، في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على فتح ممر إغاثة محتمل عبر الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط لدعم سكان غزة.
وانطلقت حملة منذ عدة أشهر لإنشاء طريق بحري مستدام في اتجاه واحد يحمل المساعدات إلى القطاع مباشرة.