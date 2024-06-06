متجاهلاً ميليشيات اليمن والعراق.. خامنئي يشيد بحماس وحزب الله فقط
أثار المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، الأربعاء، جدلاً، بعد تجاهله ميليشيات العراق واليمن، خلال حديثه عن "جبهة المقاومة" وهزيمة إسرائيل، واقتصار حديثه على حركة حماس وحزب الله.
وقال خامنئي في تدوينات نشرت عبر حسابه بمنصة "إكس": "في منطقتنا اليوم جبهةٌ كُبرى تُسمّى (جبهة المقاومة)، وقد أخطأ الكيان الصهيونيّ في فهم هذه الحقيقة".
وأضاف: "لقد تلقّى الجيش الذي كان يدّعي أنّه في عداد أقوى الجيوش في العالم هزيمةً؛ ممّن؟ من دولة قويّة؟ لا! من حركات المقاومة، من حماس و حزب الله".
وأضاف: "لم يُعرِض شعب فلسطين عن المقاومة على الرغم من كلّ هذه المشكلات والمصاعب، وإنّه يدافع عن مجاهدي المقاومة".
وتابع: "لقد تحقّق هذا الأمر ببركة الإيمان الإسلاميّ والاعتقاد بآيات القرآن الكريم؛ هذا مهمٌّ جدًّا".
وختم قائلاً: "إن ما ترونه من شدّة وقسوة في مهاجمة الكيان الصهيونيّ لأهل غزّة؛ إنّما هو ردّة فعل هستيريّة على إحباط مخطط سيطرة الكيان الصهيوني على منطقة غربي آسيا".
وختم المرشد الإيراني قائلاً: "هذا المخطط، الذي رسمته أمريكا والكيان الصهيوني، ذهبت به عملية طوفان الأقصى أدراج الرياح".
وأثار خامنئي الاستغراب في أوساط مختلفة بعد تجاهله الحديث عن الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي في اليمن والمليشيات العراقية مؤخراً ضد مصالح إسرائيلية.