متجاهلاً ميليشيات اليمن والعراق.. خامنئي يشيد بحماس وحزب الله فقط

أثار المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، الأربعاء، جدلاً، بعد تجاهله ميليشيات العراق واليمن، خلال حديثه عن "جبهة المقاومة" وهزيمة إسرائيل، واقتصار حديثه على حركة حماس وحزب الله.

وقال خامنئي في تدوينات نشرت عبر حسابه بمنصة "إكس": "في منطقتنا اليوم جبهةٌ كُبرى تُسمّى (جبهة المقاومة)، وقد أخطأ الكيان الصهيونيّ في فهم هذه الحقيقة".

وأضاف: "لقد تلقّى الجيش الذي كان يدّعي أنّه في عداد أقوى الجيوش في العالم هزيمةً؛ ممّن؟ من دولة قويّة؟ لا! من حركات المقاومة، من حماس و حزب الله".