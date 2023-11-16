أمين اللجنة الملكية لشؤون القدس: الاعتداء على المستشفى الأردني جريمة حرب غير أخلاقية

استهجن أمين عام اللجنة الملكية الأردنية لشؤون القدس عبدالله كنعان، تعرض المستشفى الميداني الأردني وكوادره الطبية في قطاع غزة إلى هجوم من قبل القوات الإسرائيلية، مؤكدا بأن ذلك العدوان "جريمة حرب مرفوضة".

وقال كنعان في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" إن "تعرض المستشفى الأردني وكوادره المخلصة لعملها وإنسانيتها وأهلها للاعتداء السافر المرفوض يعد جريمة حرب وحالة جرمية غير أخلاقية، وقصد منها الاحتلال تضييق الخناق على أهل غزة، وإضعاف معنوياتهم ومعنويات كل من يساعدهم".

لكنه أكد أن الواجب "المهني الطبي والأخلاقي والتضحيات التاريخية للآباء والأجداد زادت من إصرار نشامى المستشفى الأردني"، مشددا في السياق ذاته بأن "الهجوم الإسرائيلي الوحشي على المستشفى الميداني دليل آخر على أن الحرب الإسرائيلية على غزة هدفها الإبادة".