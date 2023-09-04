الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة محملة بالمخدرات قادمة من سوريا

أعلن الجيش الأردني، اليوم الإثنين، إسقاط طائرة مسيّرة جديدة كانت محملة بمواد مخدرة، قادمة من الأراضي السورية.

وكان الجيش الأردني أعلن في أوقات مختلفة من آب/أغسطس الماضي، إسقاط 3 طائرات مسيّرة قادمة من سوريا ومحملة بالممنوعات.

وذكرت القوات المسلحة الأردنية في بيان عبر موقعها الإلكترونية، أن "المنطقة العسكرية الشرقية أسقطت فجر الاثنين، طائرة مسيّرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية".

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني قوله، إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة دون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وبيّن المصدر أنه" تم العثور على الطائرة محملة بكمية من مادة الكريستال (المخدرة)، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.