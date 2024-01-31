الإندبندنت: إعلان كاميرون بشأن إقامة الدولة الفلسطينية خطوة جريئة

رأت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن وزير الخارجية ديفيد كاميرون، وجد طريقة لتحويل الأزمة إلى فرصة، وأعاد اكتشاف حنكة المملكة المتحدة في عقد الصفقات من خلال إعلانه بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة أن رجل الدولة، كاميرون، أقدم على خطوة جريئة، بعد مبادرته بشأن إقامة الدولة الفلسطينية، في وقت حساس ومناسب جدًا.

وقال كاميرون: "يتعيّن علينا أن نبدأ في تحديد الشكل الذي ستبدو عليه الدولة الفلسطينية، ما الذي ستتألف منه، وكيف ستعمل".

وأردف: "بينما يحدث ذلك، فإننا، مع حلفائنا، سننظر في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة. وقد يكون هذا أحد الأشياء التي تساعد على جعل هذه العملية لا رجعة فيها".

وأشار التقرير إلى أن "الأزمة المتفاقمة في غزة وما ترتب عليها من تداعيات في البحر الأحمر وسائر المنطقة، سوريا ولبنان والعراق وحتى الأردن، تتطلب نوعًا من التقدم على مسار التوصل إلى تسوية سياسية طويلة الأمد في المنطقة، بغض النظر عن مدى البعد الذي قد يبدو عليه الأمر في هذه اللحظة".

ولفت إلى أن الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل يزيد الضغط على حكومة نتنياهو لتغيير تكتيكاتها وإنهاء الحرب في غزة، التي لا تسير على ما يرام بالنسبة لإسرائيل على أي حال.