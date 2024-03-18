تحذير إسرائيلي عاجل للنازحين في "مجمع الشفاء"
طالب الجيش الإسرائيلي النازحين في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة بإخلائه بشكل فوري، وذلك على إثر العملية العسكرية المفاجئة في المجمع ومحيطه، والتي بدأت فجر الإثنين، بهدف ملاحقة مسلحين بارزين تابعين لحركة حماس، كما أعلن الجيش الإسرائيلي.
وأفاد مراسل "إرم نيوز"، أن "الجيش الإسرائيلي ألقى عبر الطائرات منشورات ورقية فوق المجمع الطبي وحي الرمال، طالب فيها النازحين بالخروج إلى مناطق أخرى"، واصفاً محيط المجمع بأنه "منطقة قتال خطيرة".
وقال الجيش الإسرائيلي، في منشوره: "إلى كل الموجودين في حي الرمال والنازحين في مستشفى الشفاء ومحيطه، أنتم موجودون في منطقة قتال خطيرة، جيش الدفاع يعمل بقوة في منطقة سكنكم ووجودكم لتدمير البنية الإرهابية".
وأضاف المنشور: "من أجل الحفاظ على أمنكم، جيش الدفاع يناشدكم بالإخلاء بشكل فوري غرباً عبر شارع الرشيد، ومن ثم التوجه جنوباً إلى المنطقة الإنسانية في المواصي".
ونقل مراسل "إرم نيوز" عن شهود عيان أن "حالة من الهلع والخوف الشديدين تجتاح النازحين داخل الشفاء"، مؤكدين أن أصوات الاشتباكات وإطلاق النار لم تتوقف، وأن الجيش الإسرائيلي يستهدف مباني المجمع بشكل مباشر.
وفجر الاثنين، اقتحم الجيش الإسرائيلي، مجمع الشفاء الطبي، على وقع دوي سلسلة انفجارات واشتباكات مسلحة، حيث أكدت قيادة الجيش أن القوات "بدأت عملية عسكرية مباغتة في المستشفى ومحيطها، بحثاً عن قادة كبار في حركة حماس".
وشن الجيش الإسرائيلي على إثر ذلك، سلسلة غارات مكثفة ومباغتة في منطقة حي "الرمال"، وفي عدد من الطرق المؤدية لمستشفى "الشفاء"، كما أنه تقدم صوب المستشفى من محورين، الأول جنوب غربي مدينة غزة والثاني من الشمال الغربي.
وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الجيش الإسرائيلي في عمليته المباغتة اعتقل 80 فلسطينياً من داخل مجمع الشفاء حتى اللحظة، فيما حذرت وزارة الصحة بغزة من خطورة العملية الإسرائيلية وتأثيرها على المنظومة الصحية بالمدينة.