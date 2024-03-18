تحذير إسرائيلي عاجل للنازحين في "مجمع الشفاء"

طالب الجيش الإسرائيلي النازحين في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة بإخلائه بشكل فوري، وذلك على إثر العملية العسكرية المفاجئة في المجمع ومحيطه، والتي بدأت فجر الإثنين، بهدف ملاحقة مسلحين بارزين تابعين لحركة حماس، كما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وأفاد مراسل "إرم نيوز"، أن "الجيش الإسرائيلي ألقى عبر الطائرات منشورات ورقية فوق المجمع الطبي وحي الرمال، طالب فيها النازحين بالخروج إلى مناطق أخرى"، واصفاً محيط المجمع بأنه "منطقة قتال خطيرة".

وقال الجيش الإسرائيلي، في منشوره: "إلى كل الموجودين في حي الرمال والنازحين في مستشفى الشفاء ومحيطه، أنتم موجودون في منطقة قتال خطيرة، جيش الدفاع يعمل بقوة في منطقة سكنكم ووجودكم لتدمير البنية الإرهابية".