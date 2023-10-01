قتيل و13 جريحًا.. خلاف على أغنية يُحوّل عرسًا يمنيًا إلى ساحة حرب

تحول عرس يمني في محافظة تعز جنوب غرب البلاد، الجمعة، إلى ساحة مواجهات مسلحة، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين.

ووفق ما أعلن مركز الإعلام الأمني، التابع لشرطة تعز، السبت، فإن الأحداث وقعت تحديدا في منطقة البعرارة السكنية، وسط تعز، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة، تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين، دون الإشارة إلى أسباب اندلاع تلك المواجهات.

بيد أن مصادر محلية بمدينة تعز، قالت لـ"إرم نيوز"، إن "خلافًا نشب بين مسلحين من المعازيم، وآخرين تابعين لقوات محور تعز العسكري الموالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمون)، بسبب إحدى الأغاني المحلية، التي يرفض العسكريون تشغيلها والرقص على أنغامها".