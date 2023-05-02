الخرطوم.. سودانيون يواجهون خطر الموت عطشا

مضى أكثر من أسبوعين، ولا يزال أهالي منطقة بحري في العاصمة السودانية الخرطوم يواجهون خطر الموت عطشًا؛ بسبب العمليات العسكرية التي اندلعت منتصف نيسان/أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ووسط نيران القصف وحدة الاشتباكات، يخرج الأهالي في تلك الأحياء بحثًا عن شربة ماء، يواجهون خطر الموت إما عطشًا، أو برصاصة أو قذيفة طائشة، لكنهم لا يستطيعون البقاء في منازلهم وعيون أطفالهم تبكي عطشًا لنقطة ماء.

معاناة حقيقية يواجهها هؤلاء في رحلة البحث عن المياه، التي شقت عليهم في ظل الأوضاع الأمنية السيئة التي تواجه المنطقة والبلاد عمومًا، ما جعل كثيرين يلجؤون للآبار المهجورة والشرب مباشرة من مياه النيل.

يقول محمد الطيب عبدالله لـ"إرم نيوز": "يومًا بعد آخر نقترب من الموت عطشًا، فضلًا عن تعرضنا يوميًا لخطر الموت جراء القصف والاشتباكات المستمرة في المنطقة، ولا ندري إلى متى ستستمر تلك الأزمة".

ويضيف: "سئمنا من قطع مسافات بعيدة راجلين على أمل الحصول على مياه نظيفة، دون فائدة، فكافة الأحياء التي حولنا في بحري تعاني من الأزمة ذاتها.. لم يكن أمامنا خيار سوى اللجوء للآبار المهجورة رغم معرفتنا بخطورة ذلك، كما أن بعضنا لجأ للحصول على المياه من النيل مباشرة، ليصبح الاستحمام وغسل الملابس ترفًا نربأ بأنفسنا عنه، كما نلجأ في أحيان كثيرة للوضوء من أجل الصلاة بالتيمم لأن خياراتنا للاحتفاظ بالمياه محدودة".

ويروي عبدالله، وهو يشعر بالبؤس، معاناته وأطفاله في الأيام الأولى من حالات الإسهال جراء المياه الملوثة، رغم اهتمامهم بتعقيمها بالطرق التقليدية عبر التسخين ووضع بعض الأعشاب الطبيعية.

ويتابع: "حاليًا استطعمنا المياه الصدئة، وتأقلمنا مع الوضع، وأصبحت لدينا مناعة للمياه الملوثة".