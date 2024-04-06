الرئيس المصري: نبذل أقصى جهد لوقف القتال في غزة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده لن تتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال والعمل على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، قال السيسي خلال احتفالية رسمية: "أؤكد تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين فى قطاع غزة.. مصر لن تتوانى، عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال والعمل على إنفاذ المساعدات إلى القطاع".