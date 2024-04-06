الرئيس المصري: نبذل أقصى جهد لوقف القتال في غزة
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده لن تتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال والعمل على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، قال السيسي خلال احتفالية رسمية: "أؤكد تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين فى قطاع غزة.. مصر لن تتوانى، عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال والعمل على إنفاذ المساعدات إلى القطاع".
وشدد السيسي على "موقف مصر الراسخ بالسعي.. نحو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وتأتي تصريحات السيسي قبيل استئناف مفاوضات إطلاق النار المقرر غداً الأحد في القاهرة، وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي ذكر أن كلاً من رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ورئيس الموساد الإسرائيلي دافيد بارنياع، سيشاركان في المفاوضات.
وتجري الولايات المتحدة وقطر ومصر منذ أسابيع محادثات سعياً لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة.