مصر تنفذ إنزالا جويا للمساعدات على شمال غزة (صور)

وفي الفترة الأخيرة، بدأت دول عربية بينها مصر، والإمارات، والأردن، وقطر، وسلطنة عمان، والبحرين، تنفيذ عمليات لإسقاط مساعدات غذائية على القطاع، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول".

ويوم الخميس الماضي، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية انطلاق عملية "طيور الخير" لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات مصرية إماراتية على شمال غزة؛ "سعيًا لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب".

وقالت إن "عملية طيور الخير ستستمر عدة أسابيع، وتجسد مستوى التنسيق الإماراتي المصري المشترك لدعم سكان غزة".

وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن إطار "عملية الفارس الشهم الإنسانية 3"، التي انطلقت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بناءً على أوامر من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية متزامنة، يواجه سكان غزة، ولا سيما في محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة، وسط شح شديد في إمدادات الغذاء، والماء، والدواء، والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.