مصر تنفذ إنزالا جويا للمساعدات على شمال غزة (صور)
أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، تنفيذ إسقاط جوي جديد لمساعدات على مناطق شمالي قطاع غزة، وفق بيان للمتحدث باسم الجيش العقيد غريب عبد الحافظ.
وقال المتحدث عبد الحافظ على حسابه عبر "فيسبوك"، إن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة؛ للتخفيف من المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة.
وأشار إلى أن هذه الأوامر تأتي "استمرارا للجهود المصرية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين".
وتابع: "نُفذت أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات بمناطق متفرقة بشمال القطاع"، مؤكدًا أن مصر "تواصل جهودها لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لتلبي الاحتياجات الأساسية الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني".
وفي الفترة الأخيرة، بدأت دول عربية بينها مصر، والإمارات، والأردن، وقطر، وسلطنة عمان، والبحرين، تنفيذ عمليات لإسقاط مساعدات غذائية على القطاع، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول".
ويوم الخميس الماضي، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية انطلاق عملية "طيور الخير" لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات مصرية إماراتية على شمال غزة؛ "سعيًا لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب".
وقالت إن "عملية طيور الخير ستستمر عدة أسابيع، وتجسد مستوى التنسيق الإماراتي المصري المشترك لدعم سكان غزة".
وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن إطار "عملية الفارس الشهم الإنسانية 3"، التي انطلقت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بناءً على أوامر من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية متزامنة، يواجه سكان غزة، ولا سيما في محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة، وسط شح شديد في إمدادات الغذاء، والماء، والدواء، والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.