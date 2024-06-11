مقتل 4 جنود إسرائيليين جنوب غزة

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن أربعة جنود قتلوا في جنوب قطاع غزة، حيث يخوض الجيش معارك ضارية.

وذكرت إذاعة الجيش أن الجنود قتلوا "جراء انفجار وقع في مبنى بحي الشابورة" في رفح، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وتحدثت وكالة "فرانس برس" من جانبها عن مقتل أربعة جنود "في معارك في جنوب قطاع غزة" حيث دخلت الحرب مع حركة "حماس" شهرها التاسع.

وقالت إن بيانا صادرا عن الجيش أوضح أن الجنود "قتلوا خلال معارك في جنوب غزة" الإثنين.

ووفق بيان الجيش فإن الجنود ألقوا عبوة ناسفة باتجاه مبنى يعتقد أن بداخله مقاتلين من حركة "حماس" لكنه انفجر وانهار بالكامل، ما تسبب في مقتل الجنود الأربعة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من انتشال جثثهم.

وارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 650 بين ضابط وجندي، منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر الماضي.