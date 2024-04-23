من هو حسين علي عزقول الذي اغتالته إسرائيل في جنوب لبنان؟ (صور)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اغتيال أحد القادة البارزين في المنظومة الجوية التابعة لميليشيا حزب الله بغارة للطيران الحربي على جنوب لبنان.
ونعت ميليشيا حزب الله، في بيان، حسين علي عزقول "هادي"، وهو من مواليد عام 1981 من بلدة "قلاويه" ويسكن في بلدة "عدلون" في جنوب لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن طائرة مسيّرة استهدفت سيارة في منطقة "أبو الأسود" شمال الليطاني أسفرت عن مقتل عزقول.
ووصف الصحفي البارز والباحث الأكاديمي الإسرائيلي إيدي كوهين، وهو من يهود لبنان كما يعرّف نفسه، عزقول بأنه "صيد ثمين جداً"، معتبراً اغتياله "ضربة موجعة لنصر الله" أمين عام ميليشيا حزب الله.
من جهته، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه استهدف حسين علي عزقول الذي وصفته إسرائيل بأنه "مسؤول مركزي في القوة الجوية لدى حزب الله"، بحسب بيان للمتحدث باسم الجيش.
وتتهم إسرائيل عزقول بالتورط في "أنشطة القوة ولعب دور في تخطيط وتنفيذ أنشطة إرهابية متنوعة"، مؤكدة أن "القضاء عليه يلحق ضرراً ملموسًا في قدرات القوة والتنظيم في تلك المنطقة".