من هو حسين علي عزقول الذي اغتالته إسرائيل في جنوب لبنان؟ (صور)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اغتيال أحد القادة البارزين في المنظومة الجوية التابعة لميليشيا حزب الله بغارة للطيران الحربي على جنوب لبنان.

ونعت ميليشيا حزب الله، في بيان، حسين علي عزقول "هادي"، وهو من مواليد عام 1981 من بلدة "قلاويه" ويسكن في بلدة "عدلون" في جنوب لبنان.