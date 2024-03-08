وفد سوداني برئاسة حمدوك يبحث في القاهرة سبل وقف الحرب

وقالت "تقدم" في بيان تلقى "إرم نيوز" نسخة منه إن الزيارة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها التنسيقية مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل العمل على إطفاء نار الحرب الدائرة في السودان، ومخاطبة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يرزح تحت وطأتها الشعب السوداني.

وأضاف البيان أن الزيارة تبحث سبل الوصول إلى حل سياسي سلمي تفاوضي يؤسس لسلام مستدام في السودان.

وأوضح أن ذلك يتطلب توفر إرادة الفاعلين السودانيين وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للمساعدة في تيسير بلوغ هذه الغاية بأسرع ما يمكن.

وذكر أن الزيارة تشمل أيضًا لقاءات مع الأمين العام للجامعة العربية والمثقفين وصناع الرأي المصريين وعدد واسع من الفاعلين السودانيين الموجودين في مصر.

وقال البيان: "نأمل أن تكون هذه الزيارة خطوة في تكثيف الجهود وتنسيقها لوضع حد للحرب الطاحنة التي يجب أن تتوقف فورًا، وأن ترفرف رايات السلام والحرية والعدالة في السودان".

وتعد الزيارة التي تأتي ضمن تحركات مكثفة قامت بها تنسيقية "تقدم" خلال الفترة الماضية مع دول الجوار والمجتمع الإقليمي والدولي بشأن جهود إنهاء الصراع في السودان، هي الأولى من نوعها إلى القاهرة منذ اندلاع الحرب قبل 11 شهرًا.

وكان المتحدث باسم التنسيقية، علاء الدين نقد، قال لـ"إرم نيوز"، إن الوفد سيناقش في القاهرة دور مصر في إيقاف الحرب في السودان.

وأضاف نقد: "أن الزيارة تأتي استجابة لدعوة من الرئاسة المصرية، وأبرز أجندتها بحث تطورات الوضع الإقليمي حيال الأزمة السودانية، بجانب مجريات الحرب وحيثياتها التي بدأت تتفاقم".