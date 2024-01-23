رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناكرويترز

سوناك: عقوبات جديدة تستهدف تمويل الحوثيين خلال أيام

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن بلاده تخطط لإعلان عقوبات جديدة تستهدف تمويل ميلشيا الحوثي، خلال الأيام القادمة، وأنها ستواصل الرد إذا استمرت هجماتهم في البحر الأحمر.

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
تفاصيل ضربة جوية استهدفت 30 هدفا لميليشيا الحوثي

وبعد جولة ثانية من الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف للحوثيين، قال سوناك أمام البرلمان: "نحن لا نسعى إلى المواجهة"، وأضاف: "لكن في حال الضرورة، لن تتردد المملكة المتحدة في الردّ في إطار الدفاع عن النفس. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لهذه الهجمات بالمرور دون رد".

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