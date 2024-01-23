سوناك: عقوبات جديدة تستهدف تمويل الحوثيين خلال أيام

وبعد جولة ثانية من الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف للحوثيين، قال سوناك أمام البرلمان: "نحن لا نسعى إلى المواجهة"، وأضاف: "لكن في حال الضرورة، لن تتردد المملكة المتحدة في الردّ في إطار الدفاع عن النفس. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لهذه الهجمات بالمرور دون رد".