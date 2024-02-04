اليمن.. آلاف الصيادين يواجهون الجوع بسبب أزمة البحر الأحمر

%60 يعانون البطالة

وبدوره، كشف مدير عام مكتب الإعلام بمحافظة الحديدة علي الأهدل، أن غالبية سكان الحديدة يعتاشون على مهنة الاصطياد، بواقع أكثر من 300 ألف صياد، موزعين على مختلف مناطق المحافظة الساحلية".

وأضاف الأهدل لـ"إرم نيوز"، أن "قرابة 60% من هؤلاء الصيادين، يعانون البطالة والتوقف عن ممارسة أعمالهم، نتيجة وضع ميليشيات الحوثيين ألغامًا بحرية بشكل عشوائي في معظم المناطق الساحلية الخاضعة لسيطرتهم، إلى جانب تثبيت ألغام بحرية قبالة الأماكن المهمة، مثل ميناء الحديدة، وميناء رأس، عيسى، وأمام ميناء الصليف، في حين تنتشر الفرقاطات والسفن الحربية الدولية في الطرف الآخر من المياه الدولية".

ولفت إلى أن "نحو 40% من صيادي الحديدة، يمارسون مهنة الاصطياد في أطراف المياه، ولا يستطيعون الدخول إلى عمق البحر، فيما فضّل عدد منهم مغادرة الحديدة، بحثًا عن فرص عمل أخرى في مهنتهم التي يجيدونها".

وأشار الأهدل، إلى أن صيادي الحديدة، أصبحوا وأسرهم التي يعيلونها بين "مطرقة الجوع في المنازل، وسندان الموت جراء العمليات العسكرية المتصاعدة، ولم يعد أمامهم سوى بعض المناطق التي تخضع لسيطرة قوات خفر السواحل اليمنية الحكومية".

وذكر أن المناطق المتاحة "ليست كافية لاستيعاب كل هذا العدد الكبير جدًا من الصيادين، وبالتالي فإن المسألة بحاجة إلى تدخل عاجل لإنقاذ حياة هذه الشريحة من اليمنيين".

وقال الأهدل، إن "ميليشيات الحوثيين، تُجبر من يذهب من الصيادين إلى البحر، على إبلاغها حول أماكن تواجد السفن وتحركاتها، في حين تقوم باستئجار القوارب المتوقفة للقيام بمهمات استطلاعية، مهددة مصادر دخل هذه الأسر المكافحة".

وعثر مواطنون يمنيون في محافظة الحديدة، الخميس قبل الماضي، على جثامين 8 صيادين قُتلوا رميًا بالرصاص من قبل جهة مجهولة، بعد فقدانهم، خلال الأسابيع الماضية، عقب رحلة صيد.

بدورها، اتهمت ميليشيات الحوثيين "قوات دولية" في مياه البحر الأحمر، دون الإشارة إلى جنسيتها، بإطلاق النار على الصيادين الثمانية أثناء مزاولة عملهم في المياه الإقليمية.