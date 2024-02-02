شركات شحن جديدة تعلق عبور سفنها عبر البحر الأحمر

من جانبها، قالت وزارة النقل الأمريكية، اليوم الجمعة، إن شركات شحن أبلغتها بأنها "تتوقع زيادة التكدس في بعض موانئ الحاويات الأمريكية في الأسابيع الأربعة إلى الستة المقبلة مع تغيير مسار الشحنات لتجنب البحر الأحمر".

وأضافت الوزارة، أن أصحاب الشركات نقلوا مخاوفهم في مكالمة مع مكتب الشحن المتعدد الوسائط التابع للوزارة، أمس الخميس.

وركزت المكالمة على مشكلات سلاسل التوريد الناجمة عن الوضع في البحر الأحمر، حيث أدت هجمات الحوثيين في اليمن إلى تعطل الشحن.