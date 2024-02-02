شركات شحن جديدة تعلق عبور سفنها عبر البحر الأحمر
ذكر مصدر مطلع أن مجموعة (سي.إم إيه سي.جي.إم) الملاحية علقت، اليوم الجمعة، عبور سفنها مضيق باب المندب لمخاطر أمنية تسببت بها ميليشيا الحوثي.
وقال المصدر إن القرار جاء عقب استهداف المزيد من السفن هذا الأسبوع قرب البحر الأحمر منها قافلة سفن تشغلها المجموعة.
من جانبها، قالت وزارة النقل الأمريكية، اليوم الجمعة، إن شركات شحن أبلغتها بأنها "تتوقع زيادة التكدس في بعض موانئ الحاويات الأمريكية في الأسابيع الأربعة إلى الستة المقبلة مع تغيير مسار الشحنات لتجنب البحر الأحمر".
وأضافت الوزارة، أن أصحاب الشركات نقلوا مخاوفهم في مكالمة مع مكتب الشحن المتعدد الوسائط التابع للوزارة، أمس الخميس.
وركزت المكالمة على مشكلات سلاسل التوريد الناجمة عن الوضع في البحر الأحمر، حيث أدت هجمات الحوثيين في اليمن إلى تعطل الشحن.