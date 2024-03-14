المبعوث الأمريكي يبحث مع "تقدم" وقف الحرب في السودان

بحث المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بيرييلو، اليوم الأربعاء، مع وفد من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الجهود الرامية لإنهاء الحرب، ومخاطر الأوضاع الإنسانية على المدنيين.

وقالت "تقدم"، في بيان وصل "إرم نيوز" نسخة منه، إن اللقاء ناقش أيضًا تصورات "تقدم" وما صاغته من خريطة طريق لإنهاء الحرب في السودان، والأسس والمبادئ التي تستند عليها الرؤية.

وأكد البيان تطابق أطروحات الجانبين حول أهمية توحيد المبادرات الدولية الرامية لإنهاء الصراع العسكري في السودان، فضلًا عن ضرورة العمل لمشاركة القوى المدنية في مفاوضات إيقاف الحرب، وبناء عملية سياسية شاملة لا تستثني إلا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما.

وأشار البيان إلى أن المبعوث الأمريكي استمع لرؤية تنسيقية "تقدم" حول إنهاء الحرب وبناء السلام واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.

وأكد المبعوث الأمريكي دعم بلاده للشعب السوداني والقوى المدنية الساعية لإنهاء الحرب، مطالبًا الشركاء بضرورة العمل لإيقاف الحرب فورًا، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية، وبناء عملية سياسية تفضي لتأسيس حكم مدني ديمقراطي.

وشدد المبعوث الأمريكي على أهمية أن يكون صوت القوى المدنية ومكوناتها حاضرًا في مفاوضات إيقاف الحرب، وفي جهود معالجة الأوضاع الإنسانية وبناء السلام، طبقًا للبيان.