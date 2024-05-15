الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات عسكرية في أحياء جديدة شمال غزة

كشف الجيش الإسرائيلي عن عزمه تنفيذ عمليات عسكرية في عدد من الأحياء في مدينة غزة، مطلقاً تحذيرات صارمة للسكان الفلسطينيين بضرورة مغادرتها على الفور.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن العمليات ستتم في "أحياء الكرامة والسلاطين والزهور في منطقة شمال قطاع غزة وتحديدًا في بلوكات 969-974, 967, 1738, 984, 1739".

وخاطب المتحدث باسم الجيش أهالي تلك المناطق قائلاُ: "حماس والمنظمات الارهابية الأخرى تستخدم أراضيكم لأنشطة إرهابية ولاطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية ولذلك سيعمل جيش الدفاع بقوة ضدها بشكل عاجل".

وختم قائلاً: "من أجل سلامتكم عليكم اخلاء المنطقة فورًا إلى المآوي المعروفة غرب مدينة غزة".