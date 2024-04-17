قطر بصدد "تقييم شامل" لدور الوسيط بين إسرائيل وحماس

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن بلاده تعيد تقييم دور الوساطة الذي تؤديه منذ أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة، قال المسؤول القطري: "للأسف رأينا أن هناك إساءة استخدام لهذه الوساطة، توظيف هذه الوساطة لمصالح سياسية ضيقة، وهذا استدعى دولة قطر لأن تقوم بعملية تقييم شامل لهذا الدور". وأضاف: "نحن الآن في هذه المرحلة لتقييم الوساطة، وتقييم أيضا كيفية انخراط الأطراف فيها".