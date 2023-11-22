أعضاء بالكونغرس يتهمون ماسك بالتربح من الدعاية المناهضة لإسرائيل

عبّر 27 عضواً ديمقراطياً في الكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، عن قلقهم من استفادة منصة التواصل الاجتماعي "إكس" من حسابات مميزة احتفت بالعنف ضد الإسرائيليين.

وأشار الأعضاء، في رسالة إلى الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة "إكس"، وللرئيسة التنفيذية للمنصة ليندا ياكارين، إلى "تقارير من منظمات غير ربحية أظهرت بعضا ممن لديهم حسابات إكس بريميوم يحتفون بأعمال العنف الهمجية ضد الإسرائيليين".

وتعد هذه الرسالة أحدث معركة بين ماسك، الذي اشترى "تويتر" وغيّر اسمها إلى "إكس"، والداعين إلى تحسين الإشراف على المحتوى.

ورفعت "إكس"، الاثنين، دعوى قضائية على مجموعة "ميديا ماترز"، المعنية بمراقبة وسائل الإعلام، قائلة إنها شوهت سمعة المنصة بعد أن نشرت تقريرا عن ظهور إعلانات العلامات التجارية الكبرى بجوار منشورات تروج للنازية.