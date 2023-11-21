البيت الأبيض: ليس لدينا علم بوقف التعامل مع شركات إيلون ماسك
قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الاثنين، إنه ليس لديه علم بالجهود الرامية إلى وقف اعتماد الحكومة الأمريكية على الشركات التكنولوجية المملوكة لإيلون ماسك ردا على المحتوى المعادي للسامية على منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة له.
وقال كيربي: "ليس لدي علم بأي جهود محددة لمعالجة مخاوفنا بشأن حديثه في ما يتعلق بالطريقة التي تقدم بها شركاته الدعم لمنظومة الأمن القومي لدينا".
وكان البيت الأبيض أدان، يوم الجمعة، ما وصفه بـ "الترويج البغيض لمعاداة السامية" من قبل إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" (تويتر سابقا).
وتعقيبا على منشور لماسك تبنى فيه ما اعتُبر "نظرية مؤامرة معادية للسامية"، اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بايتس، أنه "من غير المقبول" تكرار "كذبة بشعة" بهذا الشكل.