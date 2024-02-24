ما حقيقة إحراق ميليشيا الحوثي للسفينة البريطانية مارلين لندا؟

وأشار الدبيش إلى "أن أبسط متخصص في مجال المونتاج والتصميم وإنشاء الفيديوهات، يستطيع عمل فيديو كهذا وربما أفضل منه"، على حدّ تعبيره.

وشدد الدبيش: "لا تستطيع ميليشيا الحوثي، ولا إيران من خلفها، استهداف أي بوارج بريطانية أو أمريكية، بشكل صريح، ولا يستطيعون من الأساس توجيه أي صاروخ لتلك البوارج".

وذكر الدبيش، أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي "لا يخرج عن نطاق الترويج الإعلامي، لجلب مزيد من الشعبية".

وحول التسرب النفطي أوضح الدبيش: "هناك تسرب نفطي من إحدى البواخر النفطية في البحر الأحمر، ويتزايد ويمتد يوماً بعد يوم، وهذا يضر بالملاحة الدولية وبالثروة السمكية، كما يضر الصيادين، فهناك أكثر من 200 ألف صياد على خط الساحل الغربي وفي البحر العربي، بات مصدر رزقهم مهددا".