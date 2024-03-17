رغم الهدنة.. المعارك تتجدّد في السودان خلال رمضان

لم تتوقف المعارك العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، رغم قرار مجلس الأمن الدولي قبل أسبوع بدعوة طرفي الصراع لوقف القتال خلال شهر رمضان.

وتجدّدت المعارك العسكرية بين الطرفين أمس السبت قرب مقر "سلاح الإشارة" التابع للجيش السوداني بمدينة الخرطوم بحري، إذ استمرت إلى ما بعد غروب الشمس.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لجنود من قوات الدعم السريع وهم يتحدثون عن محاصرتهم لمقر "سلاح الإشارة" التابع للجيش السوداني الواقع في مدينة الخرطوم بحري، الذي يفصله عن مقرّ القيادة العامة بالخرطوم فقط نهر النيل الأزرق.

كما جرى تداول فيديوهات لجنود الدعم السريع وهم يمسكون بطائرة مسيرة قالوا، إنهم أسقطوها خلال المعارك حول "سلاح الإشارة" مع الجيش السوداني.