وزير خارجية إيران يتوجه إلى لبنان لمناقشة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

من جهتها، قالت وكالة "نورنيوز" للأنباء التابعة لأرفع جهاز أمني في إيران إن رئيسَيْ إيران وسوريا يحثان الدول الإسلامية على اتخاذ موقف موحد لدعم الفلسطينيين.

وأفادت الوكالة بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال لنظيره السوري بشار الأسد عبر الهاتف: "لا بد أن تتفق الدول الإسلامية والعربية وكل الأحرار في العالم على موقف موحد لوقف جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم".

وناقش الرئيس الإيراني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الأربعاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في أول مكالمة هاتفية بينهما منذ اتفق البلدان في مارس/ آذار، بوساطة الصين، على استئناف العلاقات بينهما.