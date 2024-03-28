إصابة شخصين إثر غارة إسرائيلية على محيط دمشق
قالت وزارة الدفاع السورية، إن شخصين أُصيبا في ضربة جوية إسرائيلية في المنطقة المحيطة بدمشق اليوم الخميس. وفق وكالة "رويترز".
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الضربة استهدفت مبنى سكنيا، وأسفرت أيضا عن "بعض الخسائر المادية".
من جهتها، نقلت "فرانس برس" عن الإعلام الرسمي في دمشق، أن غارة إسرائيلية استهدفت الخميس أحد المباني السكنية قرب منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، متسببة بإصابة شخصين على الأقل.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلًا عن مصدر عسكري "شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً أحد المباني السكنية في ريف دمشق".
وأضافت "أسفر العدوان عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
من جهته، تحدث مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لوكالة "فرانس برس" عن "دويّ انفجارات في محافظة ريف دمشق نتيجة ضربات إسرائيلية على مواقع تابعة لمجموعات موالية لإيران وميليشيا حزب الله اللبناني".
وتعد منطقة السيدة زينب منطقة نفوذ لمجموعات موالية لطهران ولميليشيا حزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني مقرات فيها، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتعد طهران داعمة أساسية لدمشق، وقدمت لها خلال النزاع المستمر منذ نحو 13 عاماً، دعماً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. وفق ذات الوكالة.