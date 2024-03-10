بايدن يدلي بتصريحات متناقضة عن "الخط الأحمر" في غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة أجرتها معه شبكة (إم.إس.إن.بي.سي)، السبت، إن التهديد الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح في جنوب قطاع غزة سيكون "خطاً أحمر" بالنسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكنه سرعان ما تراجع عن ذلك قائلا، إنه "لا يوجد خط أحمر ولن أتخلى عن إسرائيل قط".

وفي حديث متناقض إلى حد ما خلال المقابلة، قال بايدن "لا يمكنهم أن يقتلوا 30 ألف فلسطيني إضافي نتيجة لملاحقة" مقاتلي حماس، وفقاً لرويترز.