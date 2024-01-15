تقرير للجيش الإسرائيلي: معظم قادة ومقاتلي حماس لا زالوا أحياء

كشف تقرير للجيش الإسرائيلي، نشره مساء الأحد، أنه بعد مرور مئة يوم على الحرب في غزة، لا زال معظم مقاتلي وقادة حماس في القطاع على قيد الحياة.

وقال الجيش في التقرير الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، والذي يتضمن بيانات مؤقتة، إنه قُتل حوالي 9 آلاف مقاتل بصفوف حماس والجهاد الإسلامي، ولكن على مستوى الرتب القيادية بحماس لم تتم تصفية سوى ضابطين كبيرين برتبة عميد.

وتابع التقرير أنه على مستوى قادة السرايا تمت تصفية 50 مقاتلا، ولم يحدد الجيش الرتب السياسية للقتلى بصفوف حماس.

وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، بلغ عدد مقاتلي حماس عشية القتال نحو 30 ألف مقاتل، وتظهر بيانات الجيش أن نحو 21 ألفاً ما زالوا على قيد الحياة.

وتضمن التقرير إحصائية حول عدد عناصر ميليشيا حزب الله الذين قُتلوا على الجبهة الشمالية، مشيرا إلى أن عددهم وصل إلى 170 عنصرا، لكنه لم يذكر رتبهم أو أقدميتهم.

وبحسب تقرير الجيش الإسرائيلي، بلغ عدد الأهداف التي تمت مهاجمتها منذ اندلاع الحرب في مسرح قطاع غزة حوالي 30 ألفًا، وفي الجبهة الشمالية حوالي 750.