دبلوماسي لبناني لـ"إرم نيوز": شبهات غسل أموال جديدة لميليشيات حزب الله

كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في وزارة الخارجية اللبنانية، رصد عمليات تحويل مالي مباشر أو غير مباشر، من داخل دول أوروبية عبر ميليشيات حزب الله، بنحو 270 مليون يورو (حوالي 300 مليون دولار)، وسط شبهات غسل أموال.

وقال المصدر في تسريبات خاصة لـ"إرم نيوز": "إن عمليات التحويل المالي تمت خلال الفترة، من يوليو العام 2023 وحتى يناير عام 2024"، مؤكدًا أن 140 مليون يورو من إجمالي التحويلات دخلت إلى لبنان.

وأوضح أنه تم الوقوف على هذه المبالغ خلال عمليات تفنيد جرت بين مسؤولين ماليين لبنانيين وفريق عمل صاحب نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والجرائم المالية في آسيا والشرق الأوسط، جيسي بايكر، خلال زيارته إلى بيروت نهاية الأسبوع الماضي.

وأفصح المصدر عن أبرز الكيانات التابعه لميليشيات حزب الله، التي تقوم بهذا الدور عبر عدة أشكال، والتي تتمثل في جمعيات ومؤسسات "الأعمال الصالحة"، "مشروع اليتيم" ، "الإرشاد" ، "الناس للناس"، وذلك في دول: هولندا، بلجيكا، النمسا، ألمانيا.

وأشار إلى أن هذه الجمعيات والمؤسسات لها هياكل وفروع نشطة تأخذ أشكالًا جديدة من التقنين في تلك الدول، في ظل ما خضعت إليه الجمعيات من مراقبة أجهزة تلك الدول أو صدور أحكام قضائية تحجم نشاطها في جمع الأموال تحت مسمّى "التبرعات".