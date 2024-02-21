تونس.. القبض على "إرهابي خطير"

ألقت السلطات التونسية القبض على من وصفته بـ "الإرهابي الخطير"، خلال عملية أمنية.

ونقل موقع "موزاييك" التونسي عن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، العميد حسام الدين الجبابلي، أن العملية الأمنية الأخيرة التي تم خلالها القبض على "الإرهابي" كانت ناجحة، وجرت إثر عمل استعلامي قامت به إدارة مكافحة الإرهاب مع الإدارة العامة للحرس الوطني.

وبيّن أن تفاصيل العملية تمثلت في رصد تحركات العناصر الإرهابية بالمسالك والسفوح الجبلية؛ إذ تمت عملية المطاردة من طرف أعوان الحرس الوطني الذين تمكنوا من إيقاف هذا "العنصر الإرهابي" على متن دراجة نارية، وبحوزته أسلحة حربية وذخيرة وأحزمة ناسفة.