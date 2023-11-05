عباس يربط عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بـ "حل سياسي شامل"

ربط الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد، عودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بـ "حل سياسي شامل" للنزاع.

وقال عباس الذي التقى بلينكن للمرة الثانية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملةً في إطار حل سياسيٍ شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".

وكان مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية أفاد بأن بلينكن قال للرئيس الفلسطيني عباس، إن السلطة الفلسطينية يجب أن تلعب دورا محوريا فيما سيأتي بعد ذلك في غزة.