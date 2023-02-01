"المرصد": مقتل 8 جنود سوريين بقصف لـ"هيئة تحرير الشام" في إدلب

قُتل ثمانية عسكريين سوريين، الأربعاء، في قصف مدفعي نفّذته "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) في شمال غرب البلاد، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد: "فوج المدفعية في هيئة تحرير الشام" استهدف مقراً للقوات الحكومية قرب بلدة "كفروما" في ريف إدلب الجنوبي، "ما أسفر عن مقتل ثمانية عسكريين أحدهم برتبة رائد".

ولم ينشر الإعلام الرسمي السوري أيّ خبر عن هذا القصف.

وتسيطر "هيئة تحرير الشام" وفصائل مسلحة أخرى أقل نفوذاً على نحو نصف مساحة محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنّ "هيئة تحرير الشام تصعّد منذ نهاية العام الماضي من وتيرة عملياتها ضد الجيش السوري في إدلب في محاولة لاكتساب حاضنة شعبية"، وذلك في ظلّ مؤشرات حول تقارب تركي مع حكومة دمشق، لافتًا إلى أن هذا التقارب "يثير مخاوف السكان".

ويقيم في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في إدلب ومحيطها ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريبًا من النازحين الذين فرّوا أو تم إجلاؤهم من محافظات أخرى على وقع معارك.