ذخائر غير منفجرة تهدد الحياة في إدلب السورية

تقول راما العزيز (35 عاما) والدة خالد إنها سمعت صوت انفجار قوي في حديقة المنزل، لتتفاجأ بابنها وهو مضرج بدمائه، ليفقد حياته بعد 24 ساعة من إصابته في المشافي التركية التي أحيل عليها بسبب خطورة إصابته.

وأضافت أن منزلهم تعرض في أواخر العام 2019 لقصف مدفعي، ولكنها لم تكن تدرِ أن آثار ذلك القصف سيحرمها من طفلها الوحيد بعد ثلاث سنوات من الحادثة المؤلمة.

"قتلوا قلبي"، تخبرنا راما وهي تقلب صور طفلها رائد على هاتفها المحمول، مستذكرة مراحل حياته "هنا كان يلعب، هنا كان يمشي، هذه في بيتنا الذي تركناه في مدينة خان شيخون، وهذه جثته بعد وفاته" لتدخل بعدها في نوبة بكاء.

فيما لم تكن الطفلة رغد السعيد (10 أعوام) أفضل حالاً من سابقها، حين لقيت هي الأخرى حتفها، بالإضافة لإصابة والدتها بشظايا إحدى القنابل المتفجرة، أثناء عملهما في ورشات الأراضي الزراعية والأحراش الجبلية.

كما تستذكر منى عبد الوهاب (35 عاما) وهي والدة رغد تفاصيل الحادثة المؤلمة فتقول لـ"إرم نيوز": "كانت لحظات مرعبة، ظننا للوهلة الأولى أننا تعرضنا لقصف جوي، لم أسمع سوى أصوات المصابين، لم أشعر بإصابتي في لحظاتي الأولى، وجدت ابنتي وكانت مفارقة للحياة نتيجة شظية استقرت برأسها قبل أن أفقد الوعي".

وتتابع بحزن، وجدت نفسي في مشفى الميداني في مدينة سرمدا، لأتلقى خبر أعاقتي في عدم قدرتي من تحريك ذراعي اليمنى، والتي سترافقني مدى الحياة.

وأضافت أن "الأراضي والأحراش الجبلية تكتظ بالقنابل والألغام غير المتفجرة بفعل عمليات القصف، ولكنها أجبرت على العمل في تلك المناطق، نتيجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية المزرية التي كانت تعيشها مع أطفالها الثلاثة الذين فقدوا والدهم العام الماضي بقصف مدفعي استهدف مكان عمله في مدينة سرمدا شمال إدلب".