آثار إدلب السورية.. بين التنقيب ومعاول التخريب والتهريب

تعرضت المواقع الأثرية في مدينة إدلب، شمال غرب سوريا، لأضرار جسيمة نتيجة التخريب والتنقيب العشوائي والدمار على مدى سنوات الحرب السورية، ما أدى لزوال بعض الآثار وتغيير معالمها.

وشكلت سرقة الآثار والتنقيب غير الشرعي الخطر الأكبر على المواقع الأثرية والتاريخية التي تشتهر بها إدلب، التي تضم قسماً كبيراً من آثار سوريا ومواقعها التراثية المهمة.