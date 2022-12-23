آثار إدلب السورية.. بين التنقيب ومعاول التخريب والتهريب
تعرضت المواقع الأثرية في مدينة إدلب، شمال غرب سوريا، لأضرار جسيمة نتيجة التخريب والتنقيب العشوائي والدمار على مدى سنوات الحرب السورية، ما أدى لزوال بعض الآثار وتغيير معالمها.
وشكلت سرقة الآثار والتنقيب غير الشرعي الخطر الأكبر على المواقع الأثرية والتاريخية التي تشتهر بها إدلب، التي تضم قسماً كبيراً من آثار سوريا ومواقعها التراثية المهمة.
ومع كل صباح، ينطلق مصعب الرماح (38 عاماً) إلى المواقع الأثرية المحيطة بمنطقة باب الهوى شمال إدلب؛ للتنقيب والبحث عن الآثار والقطع القيّمة، مستعيناً بجهاز تنقيب خاص مهمته الكشف عن المعادن والذهب.
ويقول مصعب الرماح، لـ"إرم نيوز"، إنه يعمل في مهنة التنقيب منذ أواخر عام 2017، مستخدماً جهازاً خاصاً للبحث عن العملات والتماثيل حتى عمق متر في باطن الأرض، ولكن عمله تراجع كثيراً مؤخراً، نتيجة ازدياد أعداد المنقبين، ما أدى لتفريغ المنطقة من الآثار بشكل شبه كامل.
وأضاف أن "قوانين هيئة تحرير الشام، التي تسيطر على أجزاء كبيرة من محافظة إدلب، لا تجرم عمليات التنقيب في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إذ بإمكان أي شخص مزاولة المهنة دون أي رقابة أو محاسبة".
ولا يخفي مصعب أن معظم أصدقائه الذين يعملون في التنقيب غير الشرعي أصبحوا يعيشون حياة الترف، بعد عثورهم على قطع أثرية باهظة الثمن كالذهب والتماثيل.
ويبرر مصعب عمله في التنقيب العشوائي عن الآثار بقلة فرص العمل وانعدامها في معظم الأحيان، بالإضافة للأجور الزهيدة التي لا تكفيه ثمن احتياجات عائلته المؤلفة من ستة أشخاص، أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتضم محافظة إدلب حوالي 760 موقعاً أثرياً مسجلاً بقرارات وزارية وضمنها 40 قرية مسجلة على لائحة التراث العالمي، تعود لحقب تاريخية مختلفة ابتداءً من عصور ما قبل التاريخ ووصولاً للحقبة الإسلامية.
وتصل الآثار إلى أيادي المهربين ثم تهريبها خارج سوريا، عبر شبكات مسلحة تسيطر على المنطقة وتعمل من خلال آليات تنقيب ضخمة للحفر وإزالة الأتربة والأعمدة الأثرية.
وبحسب إحصائية لـ"جمعية حماية الآثار السورية"، فإن أضراراً وتدميراً طال أكثر من 900 موقع أثري في سوريا، خلال السنوات الأخيرة على يد أطراف الصراع المختلفة.
وسبق أن بحثت منظمة "اليونسكو" سبل مواجهة نهب الآثار السورية، وقالت إن المواقع الأثرية في سوريا تُنهب "على نطاق مذهل".
ولفتت اليونسكو أن الصور الفضائية أظهرت أن المواقع الأثرية في سوريا تنخرها الآلاف من الحفريات غير القانونية، ما يثبت أن أعمال نهب جارية على نطاق واسع.
من جانبه، يقول محمد عبد العزيز (45 عاماً)، وهو خريج قسم الآثار وخبير آثار في مدينة إدلب، إن "ما يحصل بحق التراث والآثار في محافظة إدلب محاولة لتضييع هوية المنطقة وتاريخها، من خلال الجرائم العلنية والمستمرة التي تهدف لتجريد السوريين من ثقافتهم وحضارتهم".
وأضاف أن "عمليات التنقيب الهمجية وغير الشرعية التي تقوم بها الفصائل العسكرية والسكان على حد سواء، تهدف لجمع القطع المعدنية والتماثيل الذهبية، ظناً منهم بأنها الأعلى قيمة، متجاهلين الرسومات الفخارية والهندسية والأعمدة الأثرية التي يتلفونها أثناء عمليات الحفر، والتي تعد الثروة الأثرية الحقيقية في سوريا".
وأشار إلى أن "غياب القوانين شجع ضعفاء النفوس لنهب ثروات بلدهم وبيعها في سوق سوداء بأيادٍ جشعة تتهافت لجمع المال على حساب حضارة أمة، لطالما اشتهرت بثقافتها وتاريخها وآثارها المتنوعة والفريدة".
ودعا محمد عبد العزيز الجهات المعنية وسلطات الأمر الواقع إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل بحق الآثار والمواقع التاريخية في إدلب، وسن قوانين وعقوبات لاذعة على كل من يحاول المساس بالحضارة والتراث السوري.