الصليب الأحمر ينفي ضلوعه في إعادة إسرائيل 80 جثمانا إلى غزة

وقالت مصادر في حكومة حماس، إن عملية نقل الجثامين جرت عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تولّت إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

من جانبها، قالت الناطق باسم اللجنة في القدس سارة ديفيس: "نحن على علم بالتقارير التي تشير إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر شاركت في عملية النقل الأخيرة لجثث من إسرائيل إلى غزة. لم نشارك في أي وقت في هذه العملية".

وأضافت: "في كل الحالات التي يُقتل فيها أشخاص أو يموتون خلال نزاع، يجب أن تُعامل جثثهم باحترام وكرامة. يجب استعادة رفات الأفراد والاهتمام بها بشكل مناسب وتحديد هويتها من أجل المساعدة في منع مأساة الأشخاص المفقودين بسبب النزاعات المسلحة وحلّها".

الجيش الإسرائيلي صادر الجثامين

وأكدت مصادر في وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، أن هذه الجثامين صادرها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة في مشارح مستشفيات ومقابر جماعية، ونقلها إلى داخل الدولة العبرية.

وبحسب المصادر، كانت تريد إسرائيل بذلك التحقق مما إذا كانت أي من هذه الجثث تعود إلى الرهائن الذين خطفوا من جنوب الدولة العبرية خلال الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.