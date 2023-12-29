مقتل 20 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة
أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن 20 فلسطينيا قضوا صباح الجمعة، إثر قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقالت "وفا"، إن العشرات قتلوا وأصيبوا، صباح الجمعة، جراء تجدد القصف الإسرائيلي، لعدة مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.
ونقلت عن مصادر طبية قولها، إن هناك عشرات المفقودين ما زالوا تحت أنقاض المنازل التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية .
والليلة الماضية، استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي ومدفعيته وزوارقه الحربية، منازل فوق رؤوس ساكنيها ومساجد، وسط وجنوب قطاع غزة.
وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألفا، ونحو 55 ألف مصاب إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.