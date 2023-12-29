مقتل 20 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة

والليلة الماضية، استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي ومدفعيته وزوارقه الحربية، منازل فوق رؤوس ساكنيها ومساجد، وسط وجنوب قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألفا، ونحو 55 ألف مصاب إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.