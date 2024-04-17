بينهم ابن شقيق هنية.. 13 قتيلًا بغارة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان

استهدفت غارة لطائرات حربية إسرائيلية، مجموعة من الأشخاص في حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة؛ ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات، من بينهم الشاب محمد هنية ابن شقيق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت تجمعًا للمواطنين لنقطة يتوفر بها الإنترنت في سوق الشيخ رضوان، بالقرب من منطقة الجسر؛ ما أسفر عن سقوط 13 قتيلًا، وقرابة 17 إصابة، بعضها بحالة خطيرة.

وأوضح شهود عيان تواجدوا في الموقع، أن المشهد كان مروّعًا للغاية، حيث أشلاء القتلى والجرحى كانت تملأ المكان، فيما وجرى نقل مصابين إلى مستشفى المعمداني شرق المدينة، بوساطة سيارات خاصة وعربات الأحصنة.

يشار إلى أن مناطق غربي مدينة غزة شهدت حالة من الهدوء النسبي وحركة كبيرة في الأسواق والشوارع مقارنة بما كانت عليه المدينة، إبان العملية العسكرية البرية، وهو ما تسبّب بسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.