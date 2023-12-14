"زحفنا تجنبًا للقنص".. غزيون يروون أيام "الجوع والرعب" في الشيخ رضوان

تعرَّض حي الشيخ الرضوان المكتظ بالسكان في غزة، إلى قصف إسرائيلي غير مسبوق، من الجو والبر والبحر، أدى إلى تدمير مساحات كبيرة من أحيائه السكنية، فضلًا عن المرافق العامة، والبنية التحتية.

ويعد حي الشيخ الرضوان، من أكثر أحياء مدينة غزة اكتظاظًا بالسكان، ويقع إلى الشمال الغربي من مدينة غزة.

وقال الصحفي محمد الحجار وهو أحد الباقين داخل الحي إنه "عاش أيامًا مأساوية بعد تعرض الحي إلى تدمير شبه كامل بسبب القصف الإسرائيلي غير المسبوق والقصف المدفعي من الدبابات والآليات العسكرية المتوغلة داخله".

وأضاف الحجار لـ"إرم نيوز"، "كنّا في أغلب الأوقات نتحرك داخل البيت زحفًا على البطن بسبب تواجد القناصة الإسرائيليين على البنايات المحيطة بالبيت فضلًا عن تواجد الدبابات والآليات الإسرائيلية على باب البيت، الأمر الذي جعلنا لا نقف على أرجلنا طوال أكثر من 10 أيام خوفًا من قيام أحد القناصة بإطلاق النار الذي كان يستهدف أي شيء متحرك".