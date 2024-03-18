كردستان العراق.. الحزب الحاكم يقاطع الانتخابات البرلمانية المحلية

قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحزب الحاكم في إقليم كردستان العراق، اليوم الإثنين، مقاطعة انتخابات الإقليم البرلمانية المقررة في يونيو/حزيران، وذلك اعتراضاً على قرار للمحكمة الاتحادية العراقية بشأن قانون الانتخابات.

وكانت رئاسة الإقليم التي يتولاها الحزب الديمقراطي الكردستاني، أعلنت مطلع مارس، أن الانتخابات سوف تجري في 10 يونيو بعد إرجائها مراراً؛ نتيجةً لخلافات سياسية بين الحزبين الرئيسين في الإقليم، وخلافات مع بغداد.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في 21 فبراير/شباط قراراً حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدل 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بدلاً من هيئة أخرى محلية.