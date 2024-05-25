الحوثيون يعتزمون إطلاق سراح 100 معتقل تابع للحكومة الشرعية

قالت ميليشيا الحوثي اليمنية، مساء اليوم الجمعة، إنها ستطلق سراح 100 معتقل تابع للحكومة الشرعية في مبادرة "من طرف واحد".

وقال المسؤول في ميليشيا الحوثي، عبدالقادر المرتضى، في منشور على منصة "إكس"، إن التفاصيل سيتم نشرها يوم غد السبت بالتزامن مع عملية الإفراج عن المعتقلين الذين يقبعون في السجون منذ سنوات.

وفي رده على إعلان الميليشيا، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، والمتحدث الرسمي للوفد الحكومي المفاوض بشأن الأسرى، ماجد فضائل، لـ"إرم نيوز": "طبيعي جداً، فهو (الحوثي) يخطف آلاف الأشخاص من الشوارع والمساجد والجامعات والطرقات، وبعد خطفهم يقوم بإطلاق مبادرات".