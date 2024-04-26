خطفت أنظار العالم.. وفاة رضيعة غزة "صابرين الروح"

توفيت الرضيعة الفلسطينية التي خطفت أنظار العالم، بعد أن تم استخراجها حية من رحم أمها، التي قتلت في غارة إسرائيلية برفح قبل أيام.

وقالت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية إنّ الرضيعة التي وُلدت يتيمة وكان إخراجها من رحم أمها حية بحد ذاته مصدر أمل، لم تعش طويلًا، إذ توفيت في المستشفى الميداني الإماراتي بمدينة رفح.

وقال رئيس قسم طوارئ الأطفال حديثي الولادة في المستشفى الميداني الإماراتي برفح، الطبيب محمد سلامة، إن الطفلة توفيت أمس الخميس، حيث كان من الصعب على رئتيها امتصاص الأوكسجين خلال وجودها في حضانة وحدة الرعاية المركزة.

وخلال وابل من الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي، ضرب انفجار منزل العائلة التي كانت تستعد لاستقبال صابرين، وفقًا لمسؤولي الصحة المحليين وموظفي المستشفى وأفراد الأسرة.

وأدى الانفجار إلى مقتل والدتها، صابرين سكاني، التي كانت حاملًا بها في الأسبوع الثلاثين في ذلك الوقت، ووالدها شكري جودة، وشقيقتها ملاك، البالغة من العمر 3 سنوات.