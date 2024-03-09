غزة.. "مجمع الشفاء الطبي" في دائرة الخطر بعد وفاة 3 أطفال

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، في بيان مقتضب، إن "3 أطفال توفوا في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف"، لافتاً إلى ارتفاع حصيلة ضحايا أزمة نقص الغذاء في مناطق شمال غزة إلى 23 شخصاً.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، في وقت متأخر من مساء الجمعة، وفاة ثلاثة أطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف، في ظل تفاقم المجاعة مع انعدام توفر المواد الغذائية الأساسية في مناطق شمال غزة، وعرقلة الجيش الإسرائيلي لوصول شاحنات المساعدات إلى هناك.

وأشار القدرة في وقت سابق إلى أن المجاعة شمال غزة وصلت مستويات قاتلة وخاصة للأطفال والحوامل والمرضى المزمنين، محذراً من أنها "ستحصد آلاف المواطنين إذا لم يتم وقف الحرب، ودخول فوري للمساعدات الإنسانية والطبية".