غزة.. "مجمع الشفاء الطبي" في دائرة الخطر بعد وفاة 3 أطفال
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، في بيان مقتضب، إن "3 أطفال توفوا في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف"، لافتاً إلى ارتفاع حصيلة ضحايا أزمة نقص الغذاء في مناطق شمال غزة إلى 23 شخصاً.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، في وقت متأخر من مساء الجمعة، وفاة ثلاثة أطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف، في ظل تفاقم المجاعة مع انعدام توفر المواد الغذائية الأساسية في مناطق شمال غزة، وعرقلة الجيش الإسرائيلي لوصول شاحنات المساعدات إلى هناك.
وأشار القدرة في وقت سابق إلى أن المجاعة شمال غزة وصلت مستويات قاتلة وخاصة للأطفال والحوامل والمرضى المزمنين، محذراً من أنها "ستحصد آلاف المواطنين إذا لم يتم وقف الحرب، ودخول فوري للمساعدات الإنسانية والطبية".
وأوضح أن الحصيلة المعلنة لضحايا سوء التغذية والجفاف تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، مضيفاً "نعتقد أن العشرات يفارقون الحياة بصمت نتيجة المجاعة دون أن يصلوا للمستشفيات".
وتسمح إسرائيل بدخول أعداد قليلة جداً من شاحنات المساعدات إلى مناطق شمال قطاع غزة، حيث يعيش نحو 700 ألف فلسطيني لم يستجيبوا لأوامر الجيش الإسرائيلي بالإخلاء تجاه مناطق جنوب القطاع.
وفاقم هذا الوضع من أزمة نقص الغذاء ومياه الشرب، في الوقت الذي تحاول عدد من دول العالم تنفيذ عملية إنزال مساعدات من الجو، للتخفيف من وطأة أزمة الجوع في القطاع.