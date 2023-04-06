محامٍ: غرفة للمستشارين الأمريكيين كانت ملاصقة لقاعة محاكمة صدام حسين
كشف أحد محامي الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، عن وجود "غرفة خاصة بالمستشارين الأمريكيين" كانت ملاصقة لقاعة محاكمة رئيس النظام العراقي السابق.
وقال المحامي المصري محمد منيب، اليوم الخميس، خلال مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، إنه "خلف منصة القضاء، كان هناك باب يؤدي إلى غرفة المداولة، وكانت الأخيرة ملاصقة لغرفة المستشارين الأمريكيين".
وأضاف: "عندما كنا نقدم طلبات، كان يستجيب القاضي الأخير، وهو من وجهة نظري ليس قاضيًا، بل شيء آخر. كان يأخذ قرارًا معنا أثناء الجلسة، ثم يدخل غرفة المداولة ويلتقي المستشارين، ثم يخرج ليغير قراره" على حدّ قوله.
وتابع حديثه بمناسبة الذكرى الـ20 لغزو العراق: "اتفق معنا على موعد جلسة المرافعة الختامية، لكن في اليوم ذاته ذهبنا لكي يطالعنا بالحكم، واليوم المحدد للإدلاء بالمرافعة هو اليوم الذي صدر فيه الحكم، والذي جعله يغير ذلك هو المستشارون الأمريكيون" بحسب تعبيره.
وأفاد المحامي المصري بأنه "في إحدى الزيارات سأل صدام حسين كيف يمكن أن تنتهي هذه المحاكمة. فأجابه بأن (الأمريكيين اتخذوا قرارًا بإنهاء العراق)، كما كان صدام مقتنعًا بأنه سيعدم".