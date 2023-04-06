محامٍ: غرفة للمستشارين الأمريكيين كانت ملاصقة لقاعة محاكمة صدام حسين

وأضاف: "عندما كنا نقدم طلبات، كان يستجيب القاضي الأخير، وهو من وجهة نظري ليس قاضيًا، بل شيء آخر. كان يأخذ قرارًا معنا أثناء الجلسة، ثم يدخل غرفة المداولة ويلتقي المستشارين، ثم يخرج ليغير قراره" على حدّ قوله.

وتابع حديثه بمناسبة الذكرى الـ20 لغزو العراق: "اتفق معنا على موعد جلسة المرافعة الختامية، لكن في اليوم ذاته ذهبنا لكي يطالعنا بالحكم، واليوم المحدد للإدلاء بالمرافعة هو اليوم الذي صدر فيه الحكم، والذي جعله يغير ذلك هو المستشارون الأمريكيون" بحسب تعبيره.