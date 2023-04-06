استطلاع: العراقيون يرون الحياة أفضل في عهد صدام والغزو الأمريكي هدفه "السرقة"

كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب الدولية أن الكثير من العراقيين، يرون أن الحياة كانت أفضل في عهد الرئيس الراحل صدام حسين وأن الولايات المتحدة غزت بلادهم لسرقة مواردها.

ووفقا للاستطلاع الذي نشرت "بي بي سي" نتائجه يعتقد 51٪ من العراقيين الذين شملهم الاستطلاع أن الولايات المتحدة غزت العراق لسرقة موارده.

وقال 60٪ من من المستطلعين إن الوضع زاد سوءاً، بينما يرى 40٪ أنه تحسن.

ويظهر هذا الشعور أيضاً لدى شباب لم يعايشوا فعلاً النظام السابق. العراقيون السُنّة بشكل خاص (54٪) يعتقدون أن الحياة كانت أفضل في ظل نظام صدام.

ومع ذلك لا تزال الولايات المتحدة الحليف المفضل بالنسبة لمعظم العراقيين المستطلعين باستثناء الشيعة منهم، الذين يرون في روسيا الحليف المفضل في السياسة والأمن الداخلي.

واللافت أن الصين برزت كحليف اقتصادي مفضل للعراقيين المشاركين في الاستطلاع.