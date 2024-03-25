منظمة دولية: 4.5 مليون طفل يمني خارج المدرسة

حذّرت منظمة دولية، اليوم الاثنين، من أن 2 من كل 5 أطفال يمنيين لا يرتادون المدارس، رغم تراجع حدّة القتال خلال العامين الماضيين في البلد الغارق في نزاع منذ قرابة عقد.

واندلع النزاع في اليمن في 2014 مع سيطرة ميليشيا الحوثي على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء.

وتسببت الحرب في أفقر دول شبه الجزيرة العربية بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن منظمة "سايف ذا تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) في بيان حول تقرير جديد أعدّته، إن "بعد 9 سنوات من النزاع في اليمن، هناك 2 من كل 5 أطفال، أو 4.5 مليون طفل، خارج المدرسة".

وأشارت إلى أن "ثلث الأسر التي شملها الاستطلاع في اليمن لديها طفل واحد على الأقل خارج المدرسة في العامين الماضيين على الرغم من الهدنة".

وتراجعت حدة القتال بشكل ملحوظ منذ إعلان هدنة في أبريل/نيسان 2022، رغم انتهاء مفاعيلها بعد 6 أشهر.