رمضان.. موسم تجاري لباعة الشوارع في اليمن (صور)

يوفر شهر رمضان، فرصة عمل مؤقتة لكثير من اليمنيين الفارّين من جحيم البطالة، في وقت تتعمّق فيه الأزمة المعيشية والإنسانية، متأثرة بتداعيات الأزمة السياسية التي يشهدها البلد.

وتشير تقارير الحكومة المعترف بها دوليًا في اليمن، إلى وصول نسبة البطالة في البلاد، إلى أكثر من 60%، في ظل فرص عمل نادرة، يقابلها عجز من القطاعين الحكومي والخاص عن مواجهتها بتوفير فرص جديدة.

ومع قدوم شهر مضان، يغزو الأسواق العامة في اليمن، باعة البسطات والشوارع بطاولاتهم المتراصّة على امتداد الشوارع التجارية، وسلعهم المعروضة والمتعددة، كمستلزمات العيد من ملابس وأحذية، إلى الأواني المنزلية وألعاب الأطفال، وصولًا إلى منتجات غذائية وأطعمة رمضانية.